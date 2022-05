Dua Lipa dal vivo a Milano: una festa dai mille colori

Un tuffo in mille colori, un viaggio attraverso diverse dimensioni e situazioni: il concerto del tour a supporto dell’album “Future nostalgia”, il disco della consacrazione di Dua Lipa, in programma al Forum di Milano, è stato un vero e proprio spettacolo diviso in quattro quadri. Ogni atto ha portato in scena uno scenario diverso, sempre caratterizzato da colori vivaci e accesi, e ha trasportato lo spettatore dentro atmosfere e racconti precisi. Dua Lipa, e non potrebbe essere altrimenti, è stata e sarà sempre la regina di questo mondo. L’allestimento che inizialmente era apparso essenziale, senza troppi grandi effetti o impalcature mastodontiche, si è trasformato in una scena completa e avvolgente: da qui, come stelle nella notte, le canzoni non hanno mai smesso di brillare.

