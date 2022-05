Camila Cabello canterà alla finale di Champions League

Non solo sport, ma anche spazio alla musica: sarà proprio Camila Cabello a fare alzare il sipario della finale di Champions League 2022. La kermesse calcistica di livello internazionale ha annunciato che la giovane cantante si esibirà circa dieci minuti prima dell'inizio della sfida tra Liverpool e Real Madrid in programma allo Stade de France di Parigi sabato 28 maggio alle 21. "Sono così entusiasta di salire sul palco della finale di Champions League a Parigi - ha fatto sapere Camila Cabello - Ho intenzione di fare uno show davvero speciale, mettendo insieme lo spirito delle mie origini latine e il senso di unità per i fan dello sport e della musica in tutto il mondo. Non vedo l'ora". Cabello dovrebbe proporre un medley dei suoi successi: da "Havana" uscita nel 2017 alla recentissima "Bam Bam" in collaborazione con Ed Sheeran.