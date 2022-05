Vasco cambia il brano “Ti taglio la gola” in "Ti lecco la…”

“Ti taglio la gola” è un brano contenuto in “Cosa succede in città”, il settimo disco in studio del Blasco uscito nel giugno 1985 e diventato uno dei suoi progetti più celebri. Vasco, in questo periodo, si trova in tour. È tornato a calcare i palchi dopo tre anni. Tantissime le canzoni in scaletta. Fra queste, c’è anche “Ti taglio la gola”, amatissima dai fan. Come racconta Rockol Vasco la canta con una citazione speciale che in molti avranno già riconosciuto: “Appena ti prendo da sola ti raso l’aiuola”. Un tributo al pezzo“L’aiuola” di Gianluca Grignani. Non è finita, a Vasco piace ancora giocare e così nel finale, come già tante volte accaduto in passato, anche in questo tour la canzone ha una parte esplicita e hot che non fa parte del testo originale: “Appena ti prendo da sola ti lecco la…”. Con Vasco che non chiude la frase, ma fa il simbolo del triangolo con le dita e lo avvicina alla bocca.