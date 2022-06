Damiano nudo dopo il concerto dei Måneskin

Per i Måneskin le provocazioni sembrano non conoscere limiti. I componenti della band romana, il frontman Damiano e la bassista Victoria fra tutti, sono soliti a condividere sui social scatti dai toni provocatori o a portare in scena performance adrenaliniche senza inibizioni. E in occasione della partecipazione del gruppo al Rock am Ring, uno dei festival europei più importanti in programma in Germania, il leader del quartetto capitolino ha nuovamente confermato questa tendenza.

Al termine dello show, che ha visto i Måneskin conquistare il pubblico della prestigiosa manifestazione ribadendo il proprio talento e il proprio successo internazionale sul palco principale dell'evento, l'Utopia Stage, il quartetto capitolino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto e video del concerto e del backstage. Tra le immagini condivise con i loro 6 milioni di follower spunta anche quella di Damiano, che dopo lo spettacolo ha deciso di denudarsi e farsi immortalare come mamma l'ha fatto con un semplice asciugamano bianco a coprire le parti intime. "100 mila persone scatenate", si legge nella didascalia del post: "La stagione dei festival è appena iniziata, grazie al pubblico del Rock am Ring, il più scatenato scatenato di sempre".