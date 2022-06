La nuova canzone di Billie Eilish non passa inosservata

Billie Eilish è attualmente impegnata a portare la sua musica anche nel Vecchio Continente con l'arrivo in Europa e nel Regno Unito del suo "Happier Than Ever: The World Tour". Proprio al pubblico di Manchester la popstar ha riservato una sorpresa e durante il concerto alla AO Arena ha presentato dal vivo un brano inedito, intitolato "TV". Musicalmente delicata, tanto da essere stata eseguita durante lo show dalla cantante seduta e con il solo accompagnamento del fratello Finneas alla chitarra acustica, la canzone si contraddistingue per un testo dalle parole molto forti che non passa inosservato.

"Mi hai visto in TV?/Cercherò di non morire di fame/Solo perché sei arrabbiato con me. Internet è impazzita guardando le star del cinema sotto processo/Mentre stanno ribaltando la Roe contro Wade": sono questi alcuni versi del nuovo brano di Billie Eilish, in cui si riconoscono riferimenti a tematiche molto forti. Il primo passaggio, infatti, sembra far riferimento al processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, che nelle ultime settimane ha monopolizzato l'attenzione di media e pubblico. Il verso successivo, invece, si riferisce alla storica sentenza "Roe contro Wade", con la quale quarantanove anni fa era stata legalizzata negli Usa la pratica dell’interruzione di gravidanza, e al recente tentativo di alcuni di cancellare il diritto dell'aborto acquisito dal 1973.