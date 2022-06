Benji & Fede: voci di reunion

I fan di Benji & Fede hanno il fiato sospeso. Il duo starebbe per tornare in pista. A dare la notizia è il settimanale "Chi", secondo il quale sia Benjimin Mascolo che Federico Rossi, attualmente liberi da impegni sentimentali, sarebbero pronti a dedicarsi del tutto al progetto musicale creato insieme e che è stato per il momento messo in pausa. Mascolo, la cui relazione con Bella Thorne si è chiusa qualche giorno fa, potrebbe anche tornare in Italia lasciando l'America dove vive attualmente. L'ultima volta che i due si sono esibiti insieme è stato poco più di un anno fa all'Arena di Verona.