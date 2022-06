Fabri Fibra e Maurizio Carucci in un nuovo singolo estivo

"Stelle" è il titolo del nuovo singolo di Fabri Fibra che, in collaborazione con Maurizio Carucci, cantautore e frontman degli Ex-Otago, sarà disponibile in rotazione radiofonica dal prossimo 17 giugno, in tempo per l'arrivo vero e proprio dell'estate. Il brano è tratto dal nuovo album del rapper, "Caos", certificato disco di Platino, e segue il successo del precedente singolo "Propaganda" con Colapesce e Dimartino.

“Ho passato la mia adolescenza nella riviera Adriatica, dove le discoteche erano una tappa fissa per tutti", ha spiegato in una nota Fabri Fibra: "Il mood di questo brano mi ricorda quegli anni passati a cercare una alternativa a quelle discoteche, anche se poi finivo in quei locali sognando di portare il lungomare con le palme sopra una stella. La base di Dardust è un mix perfetto tra musica disco e urban e il ritornello di Maurizio Carucci lo completa creando la magia”. Il nuovo singolo "Stelle", che anticipa la partenza del tour estivo di Fibra, è stato invece descritto dal cantautore ligure come un "un inno alla nostra salute mentale" e un brano che "parla di uno smarrimento, di una fuga dalla città, dalla propria casa, dagli amori, un viaggio nell’universo. Ma anche un dialogo con noi stessi, con le nostre fragilità".