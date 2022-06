Beyoncé è tornata: ha pubblicato "Break My Soul"

Una canzone a sorpresa che sta già facendo sognare i fan: si tratta di "Break My Soul". Beyoncé ha pubblicato la prima anticipazione del suo nuovo album che di fatto sancisce la fine del suo silenzio discografico: la queen è tornata dopo sei anni, cioè dall’uscita di “Lemonade”. Ma la 40enne popstar, in tutto questo tempo, non è di certo rimasta ferma a livello lavorativo (nel 2018 ha dato alle stampe il disco congiunto con il marito Jay-Z, "Everyting is love”, l’anno successivo ha curato la colonna sonora “The Lion King - The Gift” e più recentemente ha presentato il brano per il film “Be alive”). Ora come primo assaggio dell’album che inaugurerà la nuova era di Beyoncé, come ad anticipare il suo “Rinascimento”, il nuovo disco infatti si chiama "Renaissance", è uscito il singolo “Break my soul”.