"Sensibile all'estate" è il nuovo singolo di Jovanotti

Con il solstizio del 21 giugno, l'estate entra ufficialmente nel vivo e Jovanotti pubblica il suo nuovo singolo per la stagione più calda dell'anno. Il brano si intitola "Sensibile all'estate" e, come la precedente hit primaverile "I love you baby”, è una nuova puntata del “Disco del sole” che, arricchitosi negli ultimi mesi di varie stagioni musicali, dovrebbe uscire a fine anno.

“‘Sensibile all’estate’ è pop come piace a me. È nata, come succede spesso alle mie canzoni, da un testo che ha preso forma direi addirittura nel corso degli anni. Prima di trovare la sua musica e il mood giusto ha passato una trentina di arrangiamenti e di idee di produzione”, ha spiegato il cantautore a proposito del pezzo, realizzato sempre con la collaborazione del produttore napoletano Sixpm, all’anagrafe Andrea Ferrara. Jovanotti, che il prossimo 2 luglio da Lignano Sabbiadoro darà il via alla nuova edizione del "Jova Beach Party", ha aggiunto: "Avevo il titolo, ‘Sensibile all’estate’, pensando che un giorno ci sarebbe nata intorno una canzone da jukebox. E, sebbene i jukebox non ci siano più da un bel pezzo, le canzoni ispirate trovano sempre un modo per spandersi nell’aria estiva".