Sono tornati i Gemelli Diversi

Senza abbandonare mai il mix di pop e rap che li ha permesso di diventare uno dei gruppi più in voga tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, per il loro ritorno sulle scene discografiche i Gemelli Diversi decidono di abbracciare sonorità seducenti e puntare sul racconto emozionale di una relazione al capolinea. Il duo, formato da Thema e Strano, infatti torna dopo quasi sei anni dall'uscita dell'album "Uppercut" e si ripresenta con il nuovo singolo "Vero", disponibile all'ascolto dal 24 giugno.

"'Vero' racconta le emozioni contrastanti di una relazione dove il protagonista maschile rivive un mix di amore e odio, sfogliando l'album dei ricordi di quell'ultima estate in coppia trascorsa a Varadero, nell'isola di Cuba", ha dichiarato Thema a proposito del brano. A lui ha fatto eco Strano, che ha aggiunto: "Il brano si presta ad una doppia chiave di lettura che ciascuno interpreta a proprio modo. Vorrei odiarti ma non ci riesco perché tutto ciò che abbiamo vissuto è stato vero...te lo ricordi, Vero?”. Rincorrendo ritmi orecchiabili dal sapore esotico, "Vero" arriva quindi giusto in tempo per l'estate e la partenza del tour estivo dei Gemelli Diversi, fino al 2013 composti anche da Grido e il DJ THG.