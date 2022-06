Fabri Fibra e Grido: il famoso dissing si chiude con un pezzo insieme

Un cerchio che si chiude, un messaggio per tutta la scena. Nel celebre disco di Fabri Fibra, "Tradimento", nel brano culto "Idee stupide" il rapper di Senigallia canta: “La gente è convinta che il rap lo fai se fai il cattivo e se magari sputtani qualcuno allora sei anche un figo, mi sta sul cazzo Grido, i Gemelli, il cugino, duecento nomi a caso di gente che non sa persino che io rimo". Non tardò la risposta: sul sito dei Gemelli DiVersi apparve un video parodia intitolato "Standing ovation" in cui, ricalcando la hit "Applausi per Fibra", Grido, fratello maggiore di J-Ax, spalleggiato dai suoi compagni di gruppo e dalla crew Spaghetti Funk, rispondeva per le rime al rivale. Oggi quella storia si presenta come un cerchio che si chiude: esce “Sfiga”, il nuovo singolo di Grido con il featuring proprio di Fabri Fibra e la produzione musicale di Mastermaind. I due, riappacificati, nel pezzo prendono di mira bulli e sbruffoni, chi deride gli altri fino e chi si vanta sui social per sentirsi superiore e sempre senza alcuna ragione. Il brano in tempi di odio fra rapper, tempi in cui dalle parole si arriva anche a immotivati atti di violenza, ha un doppio significato.