Eros Ramazzotti: nel nuovo video Michelle Hunziker e la figlia Aurora

Con l'annuncio del nuovo album di Eros Ramazzotti, intitolato "Battito infinito" e in uscita il 16 settembre, è arrivato anche il singolo "Ama", che ora è accompagnato da un videoclip ufficiale. La clip, da un'idea dello stesso cantante e diretta da Alex Tacchi, è descritta come un messaggio d’amore nuovo e universale, un inno alla libertà e all’amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere, celebrando questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura. Ecco che, come protagonisti delle immagini che accompagnano la prima anticipazione del suo prossimo disco, Eros ha voluto accanto a sé Michelle Hunziker e Aurora, nata dalla loro unione.