Elodie parla del forte rapporto con Marracash

A partire dal loro primo singolo collaborativo, “Margarita” del 2019, Elodie e Marracash hanno stretto un legame bellissimo, che li ha portati anche a vivere una bellissima storia d’amore. I due, che sono stati una delle coppie più belle della musica italiana degli ultimi anni, hanno poi messo in scena la fine della loro relazione nel video di “Crazy love”, brano tratto dall’ultimo album del rapper “Noi, loro, gli altri”. Nonostante ciò tra Elodie Di Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo, questi i rispettivi nomi all’anagrafe dei due artisti, continuano a esserci stima, affetto e supporto reciproci. “Ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso”, ha infatti raccontato la cantante in una recente intervista, in cui è tornata a parlare del suo rapporto con Marracash.

Intervistata dal Corriere della Sera dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Tribale” e la partecipazione al Roma Pride, Elodie ha ricordato l’incontro con Marracash sul set del video di “Margarita” e ha raccontato: “Durante il video il flirt era già vero. È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile. Molto molto. Difficile. Sì. Difficilissimo”. La cantante, alla domanda se l’amore si sta trasformando in amicizia, ha poi affermato: “Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”.