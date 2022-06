Alessandra Amoroso non fa un autografo e scoppia un caso

Un caso su un autografo: il mondo dei social è anche questo. Alessandra Amoroso ha innescato una protesta social dopo aver rifiutato la richiesta di una fan, presente al Tim Summer Hit a Roma, di farle autografare un cuscino. La risposta della cantante pop è stata gentile, ma decisa: "Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle". Ma tutto questo non è bastato ed è stata accusata di tirarsela. In realtà nel video, poi diventato virale, la fan capisce le ragioni di Amoroso, e tutto termina con un sorriso.

