Jovanotti: "5 nuovi pezzoni per il dancefloor"

L'edizione 2022 del "Jova Beach Party", a tre anni dal debutto del festival itinerante nelle spiagge italiane e non solo di Jovanotti e dopo due anni di pandemia, sta per prendere il via. Il cantautore ha deciso di anticipare la ripartenza dei suoi concerti presentando nuova musica. La voce di "A te" sui social ha infatti comunicato l'arrivo di "cinque pezzi nuovi nati per il dancefloor" che, disponibili dal prossimo 8 luglio, saranno inclusi nel nuovo Ep "Oasi". Questa raccolta di canzoni sarà un altro capitolo del "Disco del sole", il progetto di Jovanotti che si arricchisce periodicamente di nuove stagioni musicali e che continua a scorrere in un flusso di brani continuo. Come spiegato dall'artista, la prossima uscita conterrà "5 pezzoni realizzati con 5 team di producers fantastici", che sono: il più recente brano pubblicato "Sensibile all'estate" (prod. Sixpm), "E si fa bello per te" (prod. Ackeejuice Rockers) , "Oasi" (prod. Rick Rubin), "In viaggio" (prod. AfrotroniX) e "Yalla yalla" (prod. Jude & Frank).

