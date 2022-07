I video sono diventati virali in pochi giorni: Paola e Chiara di nuovo insieme. Le sorelle Iezzi sono state infatti protagoniste di una "reunion", a quasi un decennio dallo scioglimento del mitico duo, in occasione di un evento milanese. Le due voci italiane, simbolo di un pop mai dimenticato, durante un dj set hanno intonato due grandi successi: "Festival" e "Vamos a bailar". Poco tempo fa a far parlare di se stessa era stata Chiara Iezzi, la componente bionda, che sui social si era lasciata andare a uno sfogo personale: “Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me”, aveva scritto la cantante, che nel 2015 provò a riscendere in campo da solista partecipando a “The Voice”, venendo però subito eliminata. A farle tornare il sorriso, ora ci ha pensato la sorella Paola, la mora, che ha condiviso con lei la consolle riaccendendo la curiosità di tantissimi sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)