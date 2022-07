I fan sognano: Britney Spears potrebbe esibirsi al Super Bowl

I fan sognano che Britney torni sul palco e lo faccia in grande stile. Dopo essersi liberata della custodia del padre ed essersi sposata con la sua metà Sam Asghari, la popstar potrebbe essere pronta a tornare sotto i riflettori della musica. E non in un'occasione qualsiasi. Ma in un super evento. La cantante sarebbe, infatti, in corsa per esibirsi sul palco dell'Halftime Show del Super Bowl, che si svolgerà il 12 febbraio 2023. "Secondo un insider, Britney è in trattativa da settimane con l'NFL per il prossimo Halftime Show. Le era stato proposto un altro grande nome da affiancare al suo, ma lei ha rifiutato. La Spears vorrebbe Madonna e Iggy Azalea come ospiti del suo spettacolo. Potrebbe essere uno show per chiudere in bellezza la sua carriera straordinaria", scrivono alcuni giornali americani. Intanto la cantante ha annunciato l'uscita di un libro in cui racconterà "la prigionia di questi anni terribili", il riferimento è alla controversa custodia del padre.