Madonna rappa su una nuova canzone con il figlio

Pare che Madonna abbia trovato nel figlio David Banda un nuovo grande collaboratore. Dopo aver fatto emozionare il pubblico con una cover di “Your song” di Elton John per l'iniziativa benefica #StandUpForUkraine lanciata sui social da Global Citizen, la popstar ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video che la vede in studio di registrazione al lavoro su nuova musica con il figlio David, il ragazzo originario del Malawi nato nel 2005 e adottato dalla voce di “Like a virgin” nel 2011. "Collaborazione!", si sente dire da un'entusiasta Madonna all'inizio della clip, prima che inizi a cantare e rappare insieme al giovane. Tra le altre cose, si sente intonare il verso "ride or die", che compare anche come didascalia di alcuni scatti postati da Miss Ciccione tra le sue storie di Instagram. Che sia proprio questo il titolo della canzone?

