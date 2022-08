Salmo: sul palco vestito da vescovo

La data di Salmo a San Siro è già un pezzo di storia. L'artista sardo, lo scorso luglio, è stato il primo rapper solista a calcare il palco dello stadio milanese. Salmo, in un momento clou dello show, si è presentato vestito da vescovo per cantare il suo brano “A Dio” con tanto di Bibbia in mano. “Dicono in giro che il peggio bandito sia il padre di Cristo, che la Chiesa non paga la cena e alla beneficenza non ti hanno mai visto. Non fa mettere al mondo dei figli, sì, credimi”. E ancora: “Se non hai timore, neanch'io. In fondo la lettera c'è scritto: Addio, amen. Padre, non sono un infame, no. Io che volevo trovare qualcuno cui valga la pena pregare”. Questi alcuni dei passaggi più pungenti della canzone. Il video della performance è uno di quelli più visti e amati dai fan, proprio perché Salmo in quel caso ha messo in mostra le sue grandi doti da intrattenitore.