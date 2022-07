La moglie di Jovanotti respinta al Jova Beach Party

Un momento strano e divertente, diventato virale in poco tempo e avvenuto durante il Jova Beach Party di Marina di Ravenna: Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, è stata infatti respinta da un bodyguard all'ingresso del palco. La donna ha ripreso il momento attraverso il suo profilo Instagram. Nel video Francesca si dirige verso l'ingresso del backstage del Jova Beach quando un lavoratore in pettorina arancione, un addetto alla sicurezza, le si avvicina facendole subito cenno di tornare indietro e la blocca. "Ma sono la moglie di Lorenzo", dice lei con tono garbato. "E' la moglie di Lorenzo", la supporta poi un uomo vicino, probabilmente staff. A quel punto, il bodyguard la fa entrare e lei si scusa: "Non mi sono accorta che non avevo il pass al collo, grazie".