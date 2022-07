La sensuale lezione di ballo di Elodie

“Tribale” di Elodie è già uno dei tormentoni preferiti dal pubblico di questa calda estate, complici il suo ritmo e la sua solarità, oltre che il video che l’accompagna. Nella clip del singolo, la cantante balla in modo selvaggio in una giungla urbana sulle noto del brano, che nelle ultime settimane ha già ispirato balli di gruppo e clip su TikTok. L’artista ha quindi pensato di “insegnare” direttamente al suo pubblico i passi che compongono la coreografia di “Tribale”. Elodie ha infatti pubblicato il nuovo "dance video" in cui la si vede ballare sull’esplosività sensuale del suo tormentone estivo e, insieme a tre ballerine e un ballerino, mostrare i movimenti della coreografia più replicata sui social dell’estate 2022.