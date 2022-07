Britney Spears: "Svegliarsi a Londra in perizoma..."

Britney Spears stuzzica i suoi 40 milioni di follower sui social con scatti e frasi ammiccanti. Ormai la popstar e il gusto per la provocazione sono una cosa sola: seno nudo, capezzoli coperti dalle mani o da "cuoricini" e un mini tanga da urlo. "Svegliarsi a Londra in perizoma...", scrive in uno dei quattro post pubblicati. "Cuore o fiore?", continua mostrando il lato B e invitando i fan a scegliere. E prosegue ancora: "Non sono sicura…tè o caffè?". La cantante, nonostante le difficoltà di questi ultimi anni, sembra felice e sicura di sé e questo non può che far piacere a chi a segue da sempre.

