Victoria Beckham torna a cantare le Spice Girls

Per la gioia dei fan delle Spice Girls, Victoria Beckham è tornata a cantare. La ex Posh Spice si sta godendo una vacanza con la famiglia tra Italia, Francia e Saint-Tropez, e durante una serata è stata immortalata in un video dal marito David Beckham mentre si esibiva in pubblico a un karaoke. Nella clip si vede Victoria cantare il famoso singolo delle Spice Girls del 1997, "Stop", e ballare per riproporre i movimenti dell'iconico balletto. "Serata karaoke con la vera e unica Posh Spice", ha scritto David Beckham nella didascalia del filmato.

Le Spice Girls negli anni si sono più volte riunita e nel 2019 hanno intrapreso addirittura un altro tour, ma sempre senza la Posh Spice. Il pubblico sognava quindi da tempo di vedere Victoria Beckham, che nel frattempo si è interamente dedicata alla moda e alla famiglia, tornare a esibirsi, soprattutto dopo le voci circolate mesi fa secondo cui tutte e cinque le cantanti della La girl band potrebbero riunirsi ancora per un altro concerto il prossimo anno.