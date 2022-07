Britney Spears: in arrivo un duetto clamoroso con Elton John

Tutti i fan sognano che Britney Spears torni alla musica. Secondo quanto riporta Page Six, Britney starebbe progettando qualche cosa di grande: un duetto con Elton John della sua storica canzone “Tiny Dancer”. I due si sarebbero incontrati in uno studio di registrazione a Beverly Hills proprio la scorsa settimana per registrare una nuova versione della sua hit del 1971. Secondo le fonti di Page Six, il pezzo verrà pubblicato il prossimo mese. Un insider ha rivelato: “Questa è stata un'idea di Elton e Britney è una sua grande fan. Hanno registrato un remix di ‘Tiny Dancer’ come un duetto completo, ed è incredibile. Britney era in studio a Beverly Hills la scorsa settimana con Elton per la sessione di registrazione super segreta supervisionata dal super produttore Andrew Watt. Dicono che questa sarà la canzone dell'estate. Britney è ufficialmente tornata. È tornata al lavoro ed è super eccitata”.