Quegli scatti “dimenticati” di Madonna su Playboy

Era il 1985 quando Madonna vide finire su "Playboy" alcuni suoi scatti di sei anni prima dimenticati. Le immagini risalivano a una session del 1979, mentre la cantante, allora ancora molto giovane, accettò di posare senza veli per il fotografo di New York Martin H.M. Schreiber. Lo shooting, con la futura voce di "Like a virgin" ritratta nello studio del fotografo nuda nella maggioranza delle pose, venne in seguito definito da "Playboy" come "etereo". Come riportato da Rockol, nel 2009 le foto andarono addirittura in mostra al Seven Dials, 19 Earlham Street, di Londra, e nel 2015 sono state raccolte in un volume dedicato all'arte di Schreiber e intitolato "A retrospective 1966-2014".