Ed Sheeran infrange un altro grande record

Ed Sheeran non è più solo l'artista più ascoltato in streaming su Spotify, con una media di 81,20 milioni di ascoltatori mensili. Il cantautore britannico ha infatti infratto un altro grande record ed è diventato il primo artista a raggiungere 100 milioni di follower sulla piattaforma del colosso svedese. Per festeggiare il traguardo, Spotify ha regalato a Ed una t-shirt bianca con una buffa scritta personalizzata, che il musicista ha deciso di indossare durante le prove di un suo concerto. "Ask me about my 100 million Spotify followers" ("Chiedetemi dei miei 100 milioni di follower su Spotify"), si legge sulla maglietta che, come testimoniato da un video condiviso sui social, la voce di "Thinking out loud" ha mostrato nel backstage di uno show in uno stadio per attirare l'attenzione dello staff della sede.

