Madonna ha voglia di tornare in tour

Come i fan di Madonna sanno bene, la popstar non sta mai con le mani in mano ed è costantemente impegnata a lavorare su nuovi progetti. È la stessa Miss Ciccone a raccontare momenti di vita privata e di lavoro sui social, per condividere con il pubblico le novità che la riguardano. Da tempo la voce di "Like a Virgin" ha informato i fan di essere focalizzata sulla realizzazione di un film biografico della sua vita, mentre di recente ha pubblicato una serie di remix del suo brano del 1993 "Frozen" e una raccolta con tutte le sue hit arrivate in cima alla classifica statunitense di Billboard, presentate però in una nuova veste. Ora Madonna è intenzionata a riprendersi davvero le scene e in una recente intervista ha spiegato di voler tornare in tour. A margine di una recente chiacchierata con "Variety", alla domanda su quali sono i suoi piani futuri per la musica, l'artista ha spiegato: "Al momento sono impegnata a trovare modi interessanti e divertenti per ripubblicare parte del mio catalogo e presentare la mia musica a una nuova generazione. Sono concentrata su questo e negli ultimi due anni ho scritto la sceneggiatura per il mio film". Ha aggiunto: "L’intera faccenda legata a 'Frozen' è stata molto divertente, ma un giorno mi sono svegliata e ho pensato: 'Sono stufa di vivere nel passato!'. Voglio tornare in tour, sono un animale da palcoscenico. Questo è il mio posto felice”.