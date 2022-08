Quanto erano iconiche Shakira e Rihanna insieme?

All'inizio del 2014 Shakira preparò il pubblico al suo ritorno sulle scene discografiche e al suo nuovo album, a distanza di quattro anni dal precedente "Sale el Sol", con una collaborazione iconica, che il popolo del pop attendeva con trepidazione. Come anticipazione del suo eponimo disco "Shakira", la cantante colombiana scelse infatti di pubblicare il singolo “Can’t remember to forget you”, un duetto sensualissimo che vedeva coinvolta anche Rihanna. Ancora più sexy era il video che, diretto da Joseph Kahn, regista di "Love the way you lie" di Eminem con la stessa popstar barbadiana, accompagnava il brano composta dalle cantanti con John Hill, Tom Hull, Daniel Alexander ed Erik Hassle. A distanza di anni, “Can’t remember to forget you” è ancora una delle collaborazioni più iconiche del pop degli ultimi anni. Non è da meno la relativa clip dove, sensuali come da copione, Shakira e Rihanna si muovono sinuose attraverso le stanze di una lussuosa abitazione, tra danze hot, effusioni e intrecci di corpi.