Sì, Paola e Chiara aprirono un concerto di Michael Jackson

Sembra assurdo perché in rete non ci sono né foto né video a testimoniare l’evento, che rischia quasi di essere declassato come leggenda metropolitana, ma è realtà. Su YouTube c’è il video integrale dello show del Re del Pop, ma comincia nel momento esatto in cui la voce di “Thriller” sale sul palco: come racconta Rockol non c’è traccia dell’esibizione di Paola & Chiara in apertura. Eppure è successo davvero: Paola & Chiara hanno aperto un concerto di Michael Jackson. Quello che nell’estate del 1997, esattamente venticinque anni fa, vide la popstar esibirsi dal vivo sul palco dello Stadio San Siro di Milano. Per recuperare informazioni del passaggio delle due sorelle di “Vamos a bailar” sul palco dello stadio meneghino prima del Re del Pop bisogna cercare negli archivi di giornali e agenzie. In quello dell’AdnKronos si scopre che Paola & Chiara furono ingaggiate dal promoter italiano di Michael Jackson appena cinque giorni prima dello show, che si svolse il 18 giugno 1997.