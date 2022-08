Fedez: il remix di "Sapore" porta la firma di Dzeko

Lo diciamo subito: no, non è il calciatore, ma un famoso dj canadese. Fedez ha pubblicato il remix di "Sapore" realizzato da Dj Dzeko. Il producer ha già lavorato ai remix di artisti del calibro di Imagine Dragons, David Guetta, Chainsmokers, Post Malone. A proposito di questa collaborazione, Federico ha dichiarato: "Quando DJ Dzeko mi ha contattato per propormi questa collaborazione ho accettato subito con entusiasmo, non solo perché è un’artista di fama internazionale che apprezzo, ma anche perché ero davvero curioso di vedere, anzi ascoltare, cosa sarebbe nato dalla creatività e dal remix di sound così diversi. E il risultato è un bellissimo pezzo che sono certo farà ballare e divertire tutti!".