I figli di Britney Spears si rifiutano di incontrarla da mesi

Parole dure che feriscono al cuore. “Mi rattrista sapere che il mio ex marito ha deciso di discutere pubblicamente del rapporto tra me e i miei figli. A loro ho dato tutto". Queste le parole di Britney Spears per replicare su Instagram alle dure affermazioni dell'ex marito Kevin Federline, che pochi giorni fa ha rotto il silenzio e in un'intervista in tv ha rivelato: "Da diversi mesi i ragazzi (Sean Preston, 16 e Jayden, 15 anni, i due figli ndr) non vedono la madre. Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio, erano felici per lei, ma hanno preferito non esserci”.

"Tutta questa cosa è stata difficile da gestire con i ragazzi. È stata dura. È la cosa più impegnativa che abbia mai dovuto fare in vita mia", ha detto il ballerino, che racconta come i numerosi selfie nudi condivisi dalla popstar sui social abbiano provocato numerosi contraccolpi sui due ragazzi. "Mi sono dovuto scusare con i miei figli per le conseguenze che certi scatti potrebbero avere nelle loro vite. Cerco di spiegare loro: ‘Guardate, forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi vostra madre’. Ma ciò non toglie il fatto che lei continua a pubblicare quelle immagini. È dura. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo".