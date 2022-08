Si accende il gossip su Elodie e Andrea Iannone

Il gossip che in questi giorni sta maggiormente impazzando sul web riguarda Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il pilota di motociclismo stanno trascorrendo le vacanze con alcuni amici, e sono stati fotografati in più di un'occasione insieme in atteggiamenti intimi. Dopo essere stati visti entrambi in Puglia nelle scorse settimane, come riportato da "Il Giornale", la voce di "Tribale" e il pilota di Moto Gp si sono poi spostati in Sardegna, dove sarebbero stati pizzicati al Sanctuary di Porto Cervo persi in baci ed effusioni. "Mercoledì sera al Sanctuary erano insieme e si sono baciati diverse volte", è la testimonianza di un utente sui social, segnalata dal profilo Instagram della blogger e opinionista televisiva Deianira Marzano. Il gossip su Iannone ed Elodie, reduce dalla fine della storia d'amore con Marracash, si è ulteriormente scatenato dopo che la coppia è stata vista insieme anche a Lugano, dove vive il motociclista abruzzese.