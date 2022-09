Marco Mengoni ha annunciato il suo nuovo album

Un grande ritorno. Si intitola "Materia (Pelle)" il nuovo e atteso album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 7 ottobre. Il progetto appena annunciato è il proseguimento di "Materia", un percorso in tre album iniziato con "Materia (Terra)", certificato oggi doppio disco di platino. Un viaggio pensato per raccontare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante. Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e Roma, Marco Mengoni tornerà a ottobre nei principali palazzetti d’Italia con Mengoni Live 2022 e hanno già registrato il sold out le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa romana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)