È uscita "Una canzone d'amore" degli 883 in versione metal

Una hit storica degli 883 cambia pelle e si trasforma in un pezzo metal. Il cambio abito, davvero divertente, come ha scoperto RockIt, è stato possibile grazie agli svedesi Sabaton, alfieri del power metal e dell'heavy metal. Il chitarrista e cantante Tommy Johansson, lo scorso 27 agosto, ha ricevuto un fiume di applausi intonando una piccola parte dello storico brano durante lo show della band andato in scena all’Ippodromo Snai San Siro a Milano. Il video del concerto ha fatto immediatamente il giro del web, diventando virale e richiamando l'attenzione di tantissimi fan degli 883.

