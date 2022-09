Elisa canta "Hallelujah" per il papà di Emma

Elisa ha scelto una delle canzoni più da pelle d'oca per omaggiare Rosario Marrone, il papà della amica e collega Emma, scomparso nei giorni scorsi. Durante il suo concerto al Teatro Antico di Taormina, la musicista di "Luce (Tramonti a nord est)" ha voluto ricordare con dolci parole l'amato genitore della cantante salentina e gli ha poi dedicato "Hallelujah" di Leonard Cohen. "Siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me. Sto pensando a lei e alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, visto che è amatissima ed è un’amica, una sorella", ha detto Elisa al pubblico del suo show prima di interpretare il noto brano dell'artista canadese: "Oggi vorrei dedicare 'Hallelujah' a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo. Il mio pensiero va a lei e alla sua famiglia. Questo è per la mia sorellina".