A un certo punto i Coldplay hanno pensato di cancellare il tour

Non bisogna preoccuparsi: i Coldplay arriveranno in tour in Italia nell'estate del 2023 come annunciato e i fan che hanno mandato in tilt i siti per acquistare i biglietti per i concerti italiani allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, subito sold out, assisteranno tranquillamente agli show di Chris Martin e soci. Ma, come racconta Rockol, c'è stata una fase, durante i preparativi del "Music Of The Spheres World Tour" della band britannica, in cui i Coldplay hanno seriamente pensato di fermare la loro grande macchina organizzativa. A rivelarlo è stato il leader della band, Chris Martin, in un'intervista a ColdplayXtra. "Era la prima volta in cui ad un certo punto ci siamo resi conto di non poter fare un tour a causa di problemi economici. Organizzarlo stava diventando finanziariamente stressante, un'esperienza che non avevamo mai vissuto prima. Non abbiamo mai avuto una grande crisi finanziaria". Chris Martin non ha spiegato nel dettaglio i motivi che hanno reso così onerosa l'organizzazione del tour mondiale, ma per fortuna gli ostacoli sono stati superati.