Madonna festeggia i 30 anni di "Erotica"

Un pezzo di storia della musica che ha consacrato una regina del pop. Il 20 ottobre prossimo tornerà nei negozi a distanza di trent'anni dalla sua prima pubblicazione l'album "Erotica", tra i capitoli più amati della discografia della voce di Madonna. Il suo quinto album in studio, che nel 1992 debuttò in testa alle classifiche di tutto il mondo e in questi trent'anni ha venduto più di sei milioni di copie, farà il suo ritorno sugli scaffali in un'edizione limitata in vinile picture disc 12".

Un nuovo singolo

Non è finita: questo venerdì, 16 settembre, la popstar tornerà sulle scene con un nuovo brano: si tratta di un remix di "Hung up", che con "Erotica" in realtà non ha niente a che vedere. È il singolo da 5 milioni di copie vendute a livello mondiale contenuto nell'album "Confessions on a dance floor", tra gli ultimi grossi successi dell'era della discografia fisica firmati da Lady Ciccone. La hit del 2005 rivivrà in una nuova versione insieme alla femcee dominicana Tokischa, anticipata da una performance live del duo all’evento Pride di Madonna al Terminal 5 a New York a giugno.