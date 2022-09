Addio al rapper PnB Rock: è stato tradito dai social

I social network negli ultimi anni hanno completamente rivoluzionato la vita e le abitudini delle persone, spesso in modo positivo e in altri casi con risvolti tragici. È il caso di quanto successo al 30enne cantautore e rapper statunitense PnB Rock che, tradito proprio da alcuni contenuti condivisi sulle sue pagine social, è stato rintracciato da alcuni uomini e poi ucciso in un ristorante di Los Angeles dove stava cenando con la compagna e la figlia di due anni.

Rintracciato attraverso i social

Come riportato dal Los Angeles Times, l'artista è rimasto vittima di una rapina durante la quale alcuni malviventi hanno cercato di rubargli dei gioielli preziosi prima di sparargli. Stando a quanto raccontato, invani sono stati i tentativi di soccorrere il rapper che, trasportato d'urgenza in ospedale, è stato quindi dichiarato morto. La polizia di Los Angeles ha sostenuto che PnB Rock fosse stato preso di mira dagli aggressori dopo la pubblicazione sui social di alcune immagini, accompagnate dal tag del luogo in cui si trovava, che lo vedevano agghindando con una serie di catene dorate, orologi e anelli in occasione di una cena al Roscoe’s Chicken & Waffles con la compagna Steph Sibounheuan. Sul tragico accaduto e su come la geolocalizzazione di un post ha permesso a quegli uomini di rintracciare il rapper - con alle spalle collaborazioni con artisti del calibro di Ed Sheeran, Young Thug, 2 Chainz, Chance the Rapper e Wiz Khalifa - è intervenuta anche Nicki Minaj, che su Twitter ha ricordato la triste scomparsa di Pop Smoke, vittima nel 2020 di un'irruzione nella propria abitazione. "Dopo quello che è successo a Pop Smoke non esiste che noi rapper, e le persone che amiamo, rendiamo pubbliche ancora le location delle nostre uscite. Per mostrare cosa, dei waffle e del pollo fritto?", ha scritto Minaj.