Rina Sawayama vuole essere la nuova Lady Gaga

Rina Sawayama sta vivendo un momento magico, all'estero tutti parlano di lei. Cantante dalle tante anime, icona della comunità LGBTQ+ e modella capace di passare da un immaginario algido a quello colorato di un manga giapponese, con l’omonimo e primo disco “Sawayama”, l’artista era già riuscita a mostrare le linee del suo mondo multiforme in cui trovano casa una varietà infinita di generi.

Il nuovo album

“Hold The Girl”, il suo nuovo disco, è contraddistinto da una narrazione intima, ma anche da canzoni da arena, da cantare a squarciagola. Scritto e registrato nell'ultimo anno e mezzo, Rina ha lavorato con i collaboratori di lunga data Clarence Clarity e Lauren Aquilina oltre a essersi avvalsa dell'aiuto di artisti del calibro di Paul Epworth (Adele, Florence & the Machine), Stuart Price (Dua Lipa, The Killers, Madonna) e Marcus Andersson (Demi Lovato, Ashnikko) per il loro tocco magico. Il prodotto finale è un album che fonde influenze provenienti da tutto lo spettro pop ed è una dichiarazione audace e onesta dell'evoluzione personale dell’artista: “fare i conti con il proprio passato e volgersi al futuro”, è il suo motto.

Il legame con Lady Gaga

Nel 2021 Elton John ha unito le forze con lei per pubblicare una versione speciale di "Chosen Family", un tributo alla comunità e alla famiglia LGBTQ+. Rina ha iniettato nuova linfa vitale anche nel pezzo di Lady Gaga "Free Woman", riproponendone un remix di successo per i club. Il 2023 vedrà il suo debutto cinematografico in John Wick 4 al fianco di Keanu Reeves. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per essere una delle grandi popstar del domani.