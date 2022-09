Cher a 76 anni sfila con body scollato e anfibi

Le immagini della sfilata stanno facendo il giro del mondo. Cher, 76 anni compiuti da poco, ha stupito tutti alla Paris Fashion Week: è salita sulla passerella di Balmain con un body scollato, gli anfibi e una tutina aderente spettacolare, chiudendo lo show sulle note di un suo grande successo, "Strong Enough". L'abbraccio con lo stilista Olivier Rousteing è uno dei momenti che ricorderemo di questa Paris Fashion Week in cui una diva eterna ha dato, ancora una volta, lezioni di stile.

Dua Lipa è la sua erede?

Qualche fan più accanito ha indicato Dua Lipa come sua erede, ma la dea del pop non è rimasta contenta del paragone. Per ora infatti non ha nessuna intenzione di cedere la corona e il suo regno a qualcun'altra e via social ha risposto per le rime a chi affermava "Dua Lipa, la Cher della nostra generazione". "Quanti anni ci sono in una generazione?" ha infatti replicato dubbiosa Cher, lasciando intendere che per un'icona fuori dal tempo come lei gli anni non contano nulla.