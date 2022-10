In vista degli stadi, Vasco annuncia un libro sul tour

"Il tour della rinascita": così Vasco Rossi definisce il tour che la scorsa estate l'ha visto tornare sui palchi dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Ora quella tournée, "Vasco Live 2022", diventa un libro con cui il rocker non solo celebra il suo ritorno in concerto, ma anticipa anche il suo ritorno negli stadi previsto per il prossimo anno.

"Vasco Live 2022" diventa un libro

Come annunciato dal rocker di Zocca sul suo profilo Instagram, il prossimo 18 ottobre uscirà un libro per ripercorrere il tour del 2022 che, prossimo a essere testimoniato anche da un film-concerto diretto da Pepsy Romanoff, ha contato della partecipazione di 701mila spettatori. Stando a quanto fatto sapere dal cantautore, il volume, intitolato semplicemente "Vasco Live 2022", farà rivivere la tournée dedicando un capitolo a ogni concerto per "formare un unico racconto on the road per immagini in 11 tappe, dalla Trentino Music Arena di Trento, alle due date al Circo Massimo a Roma, passando per Milano, Imola, Firenze, Napoli, Messina, Bari, Ancona e Torino per un totale 701.000 spettatori". Il libro, di 160 pagine e con oltre 100 foto, includerà scatti di prove e backstage, "testi, in parte inediti, scritti da Vasco dall’inizio del tour per i suoi social", e dei QR Code che, se inquadrati, permetteranno di accedere a "filmati di viaggi, prove, backstage, della riunione con la band prima di salire sul palco e tanto altro, con un solo protagonista: Vasco".

Il ritorno negli stadi

L'annuncio dell'uscita del libro "Vasco Live 2022", arriva poco dopo l'anticipazione data dallo stesso Vasco Rossi sui social sul suo ritorno in concerto negli stadi. "Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci vediamo di sicuro negli stadi!!", ha scritto la voce di "Albachiara" qualche settimana fa sui social, confermando di essere prossimo a svelare il calendario del tour 2023. La prossima tournée, dopo gli show di quest'anno ai festival e nelle arene all'aperto, vedrà Vasco tornare ad esibirsi nei principali stadi italiani riprendendo il discorso lì dove lo aveva interrotto nel 2019.