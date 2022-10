Chiara Ferragni: la prima foto sul palco dell'Ariston

Una foto che fa sognare e incuriosire tutte le persone che amano il Festival della canzone italiana. "Sanremo, ci vediamo presto". Queste le parole contenute in un post pubblicato sul profilo Instagram dell'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del prossimo Festival di Sanremo (7-11 febbraio 2023). Ferragni si è fatta immortalare davanti e all'interno del Teatro Ariston e seduta sulla fontana dello "Zampillo", due luoghi simbolo della città. E' poi stata vista dalle parti di piazza Bresca, il quartiere della movida. Pochi giorni fa, il co-conduttore del Festival, Gianni Morandi, pubblicava sul proprio profilo Facebook l'immagine di un brindisi con Amadeus (direttore artistico del Festival), con la scritta: "8 ottobre. Pronti per Sanremo…". Non manca anche una foto sul palco, in cui traspare tutta l'emozione per questa nuova avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)