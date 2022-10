Francesco Guccini torna con un nuovo album dopo 10 anni

Per anni Francesco Guccini ha mantenuto salda la sua posizione ed è rimasto ben lontano dagli studi di registrazione. Ora, però, l'artista torna a cantare e annuncia il suo nuovo album, il primo lavoro dopo dieci anni.

"Canzoni da intorto”

A distanza di dieci anni dall’ultimo album in studio, “L’ultima Thule”, il cantautore ha comunicato un nuovo progetto discografico che vedrà la luce il prossimo mese. Il disco si intitola “Canzoni da intorto” e arriverà sui mercati il 18 novembre solo in formato fisico. In un post condiviso sui profili social ufficiali di Guccini, il nuovo lavoro dell'82enne artista è stato presentato come "il concept album che il cantautore ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita”. Come si legge nel messaggio l'album, pensato come un lavoro da ascoltare per intero, uscirà in cinque diversi formati: CD, CD limited edition - maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali a incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata) per riscoprire l’anima analogica della musica e esaltarne ogni sfumatura.