Billie Eilish e Jesse Rutherford stanno insieme: è ufficiale. I due cantanti sono stati inizialmente pizzicati all’evento Halloween Horror Nights agli Universal Studios. La 20enne cantante e l’artista 31enne sono stati immortalati in una serie di scatti insieme in un ristorante vegano di Los Angeles chiamato Crossroads dove hanno condiviso teneramente un piatto di spaghetti. Ora grazie alle foto di "Page Six" non ci sono più dubbi: si vede Eilish baciare il cantante dei The Neighbourhood. I due sono amici da parecchi anni e sui social in realtà era già un po' di tempo che i fan tenevano d'occhio la loro relazione che sembrava essersi fatta sempre più stretta. Ora queste foto sembrerebbe sancire l'amore. E così dopo la fine della relazione con l'attore Matthew Tyler Vorce, sembra che Billie Eilish abbia un nuovo interesse sentimentale.

