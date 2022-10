Doja Cat ha organizzato una festa di compleanno super hot

Un party alla "Eyes Wide Shut" fra maschere, seni nudi, atmosfere eleganti e sexy. Insomma, una festa di compleanno che non si dimentica facilmente. Doja Cat ha festeggiato i suoi 27 anni con un evento speciale organizzato in un locale di West Hollywood, a Los Angeles. Tra gli ospiti c'erano Hailey e Justin Bieber, Kendall Jenner e Justin Skye. Ma la festeggiata ha fatto in modo di farsi notare più degli altri, uscendo con un indosso una maschera veneziana e coperta solo da un mantello che ha lasciato ben presto scoperto il seno. Le foto, ovviamente, hanno subito fatto il giro del web.

I dissapori con l'industria

A livello musicale la cantante, qualche mese fa, aveva palesato un momento di difficoltà: "Non me ne frega più un cazzo. Ho smesso, cazzo. Non vedo l'ora di scomparire, cazzo, e non ho più bisogno che crediate in me. Tutto è morto per me; la musica è morta, e sono una fottuta sciocca per aver sempre pensato di essere fatta per questo. Questo è un fottuto incubo. Smettete di seguirmi", queste le sue parole sui social. La rapper, di cui il vero nome è Amala Ratna Zandile Dlamini, aveva già reso pubblici alcuni dissapori con il mondo della discografia.