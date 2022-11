Salmo e Noyz Narcos stanno lavorando a un disco insieme?

Gli appassionati di rap sognano. Le foto di Salmo e Noyz Narcos, insieme in studio, pubblicate sui social, hanno acceso l’entusiasmo di tanti fan e hanno scatenato nuovamente una valanga di rumors. Il rapper sardo ha scritto anche una didascalia: “Cooking”, cucinando. I due artisti, legati da profonda stima e amicizia, stanno facendo bollire qualche cosa in pentola insieme a Sine, che sin dagli esordi lavora con Noyz, e con Luciennn, al secolo Luciano Fenudi, membro di Lebonski360, la factory creativa fondata da Salmo. Sono “in ritiro” in una zona di campagna: lavorano, come si evince dalle loro storie pubblicate su Instagram, ma si divertono anche, passando le giornate insieme.

Una complicità unica

Da anni i fan alimentano il mito di un joint album, un progetto collaborativo fra l’ex TruceKlan e il rapper sardo che, per caratteristiche, si sposano alla perfezione. Una complicità mai esaurita, come dimostra la presenza di Noyz sul palco di San Siro (qui la nostra gallery fotografica) in occasione del grande live del collega in programma lo scorso luglio: insieme hanno eseguito “Mic Check”, brano contenuto nell’album “Enemy” di Noyz Narcos del 2018. Sono diverse le tracce in cui Salmo e Noyz Narcos hanno dimostrato un’affinità fuori dal comune: recentemente, in “Botox” di Night Skinny, li abbiamo ascoltati insieme a Lazza e J Lord sul pezzo “Millesimati”, mentre tornando indietro nel tempo è impossibile non ricordare “Rob Zombie”, pezzo simbolo di “Midnite” del 2013, album importante per la carriera di Salmo. Quest’ultimo ha rivoluto il compagno di avventure anche in “Ghigliottina”, presente nel suo ultimo progetto, “Flop” del 2021