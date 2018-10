I Subsonica pubblicano "8", il nuovo album: «Ripartiamo da un suono smaccatamente anni '90»

Oggi è il giorno dei Subsonica: esce 8, il nuovo album (l'ottavo) della band torinese, anticipato dal singolo Bottiglie rotte. Samuel, Casacci e gli altri lo presentano così: «Ripartiamo da un suono smaccatamente anni '90 per guardare al futuro. Gli anni '20 saranno i nuovi anni '90». Casacci, produttore e chitarrista, aggiunge: «Si tratta di una provocazione. Un gruppo che rimane fedele a se stesso può permettersi questo lusso. Riappropriandosi di sonorità che sono state le nostre e che ora sono di nuovo nell'aria».

Dopo la presentazione con la stampa a Castel del Monte, in Puglia, per i Subsonica è in arrivo il momento di suonare le nuove canzoni dal vivo. Si parte con l'Europa. Dal 4 al 19 dicembre i Subsonica saranno impegnati nell'European reBoot2018 sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco. Dopo l'Europa, l'Italia, con 8 TOUR, tour nei palazzetti di otto città: Torino, Milano (città per le quali è stato annunciato il raddoppio delle date) Ancona, Bologna, Padova, Genova, Roma e Firenze.