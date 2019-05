Selena Gomez dopo il trapianto di reni è ancora più bella: eccola a Cannes

Per molto tempo è stata lontana dalle scene. Prima il trapianto di rene e poi la depressione. Ma oggi, Selena Gomez è tornata... ed è più bella che mai. Fotografata sul red carpet del Festival di Cannes, si è mostrata davvero in forma smagliante: stretta in un abito bianco con spacco vertiginoso, Selena è meravigliosa.

A soli 27 anni, la cantante e attrice si è sottoposta a un trapianto di rene perché soffre di lupus, al quale è seguito un periodo di depressione. Un abbandono delle scene costretto, ma che le è servito per guarire. Del tutto. La sua bellezza ha sconvolto tutti e i flash dei fotografi erano solo per lei.

In una recente intervista, l'artista aveva dichiarato: "Non sarei capace di fare nulla di ciò che faccio se non fosse per le persone che mi appoggiano. Ho sempre desiderato essere di buon esempio. Non perché io sia perfetta e non combini pasticci, ma voglio essere onesta con loro e dire: Cerco di fare il meglio che posso e potete farlo anche voi, anche se è difficile. Sappiate che non siete soli".

Tutto è andato per il meglio, grazie anche all'amicizia con Francia Raisa, attrice americana che le ha fatto da donatrice.