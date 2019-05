Elton John: "Ecco perché la musica mi ha salvato la vita"

La musica per Elton John è molto più importante di quanto si possa immaginare. Fare il cantante gli ha letteralmente salvato la vita in un momento decisamente buio. A rivelarlo è stato proprio lui, Sir Elton, in occasione di una recente intervista.

Ieri il cantante britannico ha presenziato alla premiere del film-biografia "Rocketman" al Festival di Cannes 2019. Un biopic che narra la storia di sir Elton (interpretato da Taron Egerton) a partire dal Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni '80.

Il cantante ha approfittato dell'occasione per ricordare un momento fondamentale della sua vita: il concerto al Dodger Stadium del 1975 con Cary Grant e Billie Jean King. Solo due giorni prima era stato ricoverato per overdose e aveva rischiato di morire. Il cantante ha raccontato: "Non avrei mai perso l'opportunità di suonare in quel meraviglioso stadio. È stato il punto culminante della mia carriera. Ma prima di quel concerto non stavo mentalmente bene".

Elton John parla di "resilienza" e definisce la sua vita un miracolo: "Per quello che ho cercato di fare a me stesso, non dovrei essere seduto qui. Sono stato molto, molto fortunato. A un certo punto ho improvvisamente realizzato che avevo due scelte: una era morire, l'altra era vivere".

Il cantante non ha fatto mistero di aver avuto grossi problemi con alcol e droga ed ha anche ammesso che, se ad un certo punto non avesse chiesto aiuto, oggi non sarebbe qui: "Ci ho messo 16 anni per chiedere aiuto. Per dire queste quattro parole: "Ho bisogno di aiuto". Ero così orgoglioso ma sapevo di avere un problema e mi sentivo in imbarazzo per me stesso".

Il biopic "Rocketman", acclamato dal pubblico presente alla premiere con una standig ovation di 4 minuti, sarà nelle sale italiane a partire dal prossimo 29 maggio.

(Credits photo: Facebook/EltonJohn)