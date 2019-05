Fabio Rovazzi torna single: è finita con Karina

Le storie d'amore possono finire, ma l'affetto resterà per sempre. È così che anche Fabio Rovazzi, dopo 3 anni di fidanzamento con Karina Bezhenar, torna single. Ad annunciarlo lo stesso cantante in una storia su Instagram. Ecco le sue parole: "Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo… sì. Io e Karina ci siamo lasciati da un po’ di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti, c'è affetto e stima reciproca".

I due si sono conosciuti nel 2016 e da allora hanno fatto coppia fissa. Sono sempre stati molto riservati, vivendo la loro storia d'amore nell'intimità del loro cuore. Pochi scatti sui social, poco gossip... un amore sincero e autentico che però oggi volge al termine. La ragazza di 21 anni qualche tempo fa ha intrapreso la carriera politica.

Nel frattempo Fabio continua la sua scalata verso il successo e probabilmente non avrà nessuna difficoltà a trovare una nuova fiamma.